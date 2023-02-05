Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2 golle geçti

STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Kemal Elmas, Serhat Sağır
SAKARYASPOR: Furkan Köse, Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90+2 İsmail Erdoğan), Donkor, Nalepa (Dk. 78 Miloseviç), Hakan Yavuz (Dk. 61 İbrahim Has), Roshi (Dk. 78 Dimitrov), Grechyshkin (Dk. 90+2 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdullah Aydın, Bardhi, Melih İnan (Dk. 66 Rashad Muhammed), Mikail Okyar (Dk. 81 Anderson), Dembele, Erhan Kartal (Dk. 90+3 Muhammed Emin Sarıkaya), Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Dk. 66 Eze), Erkam Reşmen
GOLLER: Dk. 45+6 (Penaltıdan) ve Dk. 90+7 Kasongo (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Roshi, Dk. 78 İbrahim Has (Sakaryaspor), Dk. 54 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)