Sakaryaspor averajını düzeltti

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, ligin ilk devresinin bitiminin ardından yeni transferler yaparak ikinci devre hazırlıklarına başlamıştı. Yeni transferler ile birlikte kadroda yapılanmaya giden ve ikinci devrenin ilk maçını Göztepe ile yapan yeşil-siyahlılar, buradan 3 puan alarak evine döndü.

Ligin 21. haftasında ise evinde Altınordu'yu ağırlayan Sakaryaspor, 2-1'lik galibiyet neticesinde puanını 31'e çıkardı ve eksi olan averajını da artıya çevirdi. Şu ana kadar ligde 31 kez rakip fileleri havalandıran Sakaryaspor, kalesinde ise 30 gol gördü. Böylece yeşil-siyahlılar, ikinci devrede aldığı galibiyetlerle +1 averaja sahip oldu.