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Spor

Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA11 Nisan 2023 Salı 19:34 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren Sakarya temsilcisi, yarın hava yoluyla Rize'ye gidecek.

İki takım, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

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