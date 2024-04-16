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Spor

Sakaryaspor deplasmanda kazanamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında deplasmanda çıktığı maçlardan galibiyet alamadı.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:01 - Güncelleme:
Sakaryaspor deplasmanda kazanamadı
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Sakaryaspor, ikinci yarıda deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

Sezon başından bu yana dış sahada 15 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

Sakarya temsilcisi, söz konusu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda gösterdiği performansı, ikinci devrede yakalayamadı. Yeşil-siyahlı takım, ligin ilk yarısında dış sahada yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son dış saha galibiyetini 16. haftada Tuzlaspor'u 3-1 yenerek alan Sakaryaspor, ikinci devrede deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ligin ikinci yarısının ilk deplasman karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakarya temsilcisi, Ümraniyespor'la 1-1, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Eyüpspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, golsüz biten Adanaspor maçında bir puana razı oldu.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin dışarıdaki Erzurumspor FK maçı da 0-0 bitti.

İkinci devrede deplasmanda galibiyete hasret kalan Sakarya temsilcisi, ligin geri kalan bölümünde Bitexen Giresunspor ve Kocaelispor'a konuk olacak.

Sakaryaspor, 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla play-off hattında 5. sırada yer alıyor.

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