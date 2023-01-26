Sakaryaspor, Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı

Sakaryaspor, Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.