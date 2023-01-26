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Spor

Sakaryaspor, Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Dmytro Grechyshkin'i kadrosuna kattı.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı
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Sakaryaspor, Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

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