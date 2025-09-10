İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sakaryaspor maçın hazırlıklarına devam etti.

10 Eylül 2025 Çarşamba 15:56
ABONE OL

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takımın yeni teknik direktörü Serhat Sütlü yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni transfer hücum oyuncusu Wissam Ben Yedder de antrenmanda yer aldı.

Sakarya temsilcisi, yarınki antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Sakaryaspor, 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
