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Spor

Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Anıl Usta

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 46 Ozan Sol), Woolery (Dk. 77 Burak Süleyman), Isaac Donkor, Nalepa (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Hakan Yavuz (Dk. 87 Artem Kravets), İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Deni Milosevic), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk.78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 87 Bekir Turaç Böke), Mayi (Dk. 83 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 78 Erdal Akdarı), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 78 Muhammet Özkal) , Mustafa Çeçenoğlu

SARI KARTLAR: Dk. 30 Muhammed Gönülaçar, Dk. 59 Gökhan Süzen, Dk. 84 Schwechlen, Dk. 90+3 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+7 Bekir Turaç Böke, 90+10 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 59 Hakan Yavuz, Dk. 64 Oğuz Yıldırım (Yedek kulübesinde), Dk. 86 Furkan Köse, Dk. 90+3 Hurşit Taşçı (Sakaryaspor)

GOLLER: Dk. 21 Mayi (Altaş Denizlispor), Dk. 53 ve Dk. 71 Kasongo (Sakaryaspor)

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