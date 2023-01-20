İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8029
  • EURO
    20,4134
  • ALTIN
    1166.99
  • BIST100
    5490.34
Spor

Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

AA20 Ocak 2023 Cuma 22:37 - Güncelleme:
Sakaryaspor evinde 2 golle kazandı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Burak Süleyman (Dk. 76 Dimitrov), Donkor, Nalepa (Dk. 80 Milosevic), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi, Ümit Kurt

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Gökberk Efe), Şeref Özcan (Dk. 64 Volkan Fındıklı), Ali Dere, Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe (Dk. 68 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün

GOLLER: Dk. 3 ve 24 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 5 Emircan Gürlük (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 68 Hüsamettin Tut, Dk. 87 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 10 Erdem Gökçe, Dk. 26 Kubilay Aktaş, Dk. 84 Rıdvan Koçak (Altınordu)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.