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Spor

Sakaryaspor evinde Bodrumspor'u 2 golle geçti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

20 Mart 2023 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Sakaryaspor evinde Bodrumspor'u 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor evinde, Bodrumspor 2-1 yendi.

Sakaryasporlu bazı taraftarlar, seyircisiz maç oynama cezası alan takımlarının Bodrumspor ile yaptığı karşılaşmayı stat dışına kurulan dev ekranda izledi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman, Murat Şener, Muhammet Ali Doğan

SAKARYASPOR: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Donkor, Dimitrov (Dk. 46 Sacko), Nalepa (Dk. 87 Grechyshkin), Roshi, Milosevic (Dk. 53 Oğuzhan Akgün ((Dk.70 Hakan Yavuz)), İbrahim Has, Bülent Uzun, Mehmet Akyüz (Dk. 46 Burak Süleyman), Oğuz Yıldırım

BODRUMSPOR: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 85 Mert Çayir), Hakan Özmert (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 85 Koray Kılınç), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Cenk Şen

GOLLER: Dk. 43 Roshi, Dk. 83 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 50 Kenan Özer (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Celal Dumanlı (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 64 Çağlayan Menderes, Dk. 80 Nalepa, Dk. 87 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 78 Diogo Sousa (Bodrumspor)

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