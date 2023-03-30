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Spor

Sakaryaspor, Eyüpspor engelini 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Eyüpspor engelini 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan Oğuz Yıldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Kasongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

42. dakikada Hakan Yavuz'un ortasında Çağlayan Mendres kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada Thill'in ceza sahasına ortasında Dos Santos'un kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya gitti.

68. dakikada Oliver Thill'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.

80. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Dimitrov'un yerden vuruşunda kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan xx, Kamil Çetin xx, Muratcan Ilgaz xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xxx, Kabongo Kasongo xxx (Mehmet Akyüz dk. 90 ?), Burak Süleyman xx (Oğuzhan Akgün dk. 84 ?), Isaac Donkor xx, Michal Nalepa xx, Hakan Yavuz xx (Dmytro Grechyshkin dk. 90 ?), İsmail Erdoğan xx, İbrahim Has xx, Hadi Sacko xx (Zdravko Dimitrov dk. 76 x), Oğuz Yıldırım xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Deni Milosevic, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız, Berat Kaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Eyüpspor: Harun Tekin x, Dos Santos xx, Sinan Kurt xx, Ryan Babel x, Taşkın İlter xx (Alpaslan Öztürk dk. 85 ?) Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, İbrahim Akdağ x (Oliver Thill dk. 46 x), İbrahim Yılmaz x (Dibba dk. 63 x), Halil Akbunar xx (Del Valle dk. 75 x), Cenk Ahmet Alkılıç x (Mehmet Murat Uçar dk. 63 x)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Umut Bulut, Buğra Çağlıyan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir

Teknik Direktör: Zafer Torun

Goller: Kasongo (dk. 4), Çağlayan Menderes (dk. 42) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Ömer Bayram (Eyüpspor), Nalepa, Burak Süleyman, Hadi Sacko (Sakaryaspor)

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