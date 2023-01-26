Sakaryaspor, George Lewis'i denemeye aldı

Sakaryaspor, Liberya U20 Milli Takımı futbolcusu George P. Lewis'i, Sakarya'ya getirdi. Geçtiğimiz günlerde şehre gelen Lewis, ilk olarak takımın pazartesi günü gerçekleştirdiği idmanda yer aldı. Yönetimin, 17 yaşındaki futbolcuyu antrenmanlarda deneyeceği ve beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan yeşil-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarını da aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor, bu müsabakadan 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.