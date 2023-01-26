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Spor

Sakaryaspor, George Lewis'i denemeye aldı

Kadrosuna yeni bir takviye yapmaya hazırlanan Sakaryaspor'un Liberya U20 Milli Takımı'nda forma giyen George Lewis'i antrenmanlarda deneyeceği ve beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
Sakaryaspor, George Lewis'i denemeye aldı
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Sakaryaspor, Liberya U20 Milli Takımı futbolcusu George P. Lewis'i, Sakarya'ya getirdi. Geçtiğimiz günlerde şehre gelen Lewis, ilk olarak takımın pazartesi günü gerçekleştirdiği idmanda yer aldı. Yönetimin, 17 yaşındaki futbolcuyu antrenmanlarda deneyeceği ve beğenilmesi halinde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Öte yandan yeşil-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarını da aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor, bu müsabakadan 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

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