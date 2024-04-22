İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5102
  • EURO
    34,5874
  • ALTIN
    2442.97
  • BIST100
    9684.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor iç sahada bir başka!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, iç sahada yaptığı son 6 maçı da kazandı.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Sakaryaspor iç sahada bir başka!
ABONE OL

Sezon başından bu yana evinde 16 maça çıkan yeşil-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 34 puan topladı.

Söz konusu maçlarda 27 kez rakip fileleri havalandıran Sakarya temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.

Sakaryaspor, ligin ikinci yarısında iç sahada topladığı puan bakımından ilk devreyi geride bıraktı.

İlk yarıda evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrede ise 7 maçın 6'sında galip geldi, 1 mağlubiyet yaşadı.

İkinci devrede evinde oynadığı ilk karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 yenilen Sakarya temsilcisi, daha sonraki 6 maçında puan kaybetmedi.

Sakaryaspor, bu müsabakalarda Teksüt Bandırmaspor'u 1-0, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1, Manisa FK, Altay ve Boluspor'u 2-0, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı.

Maç fazlasıyla 54 puanla play-off hattında 4. sırada yer alan Sakarya temsilcisi, 2 deplasmana gideceği kalan 3 haftada sahasında ise Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.