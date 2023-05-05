Sakaryaspor, Pendikspor mesaisini sürdürüyor

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Pendikspor, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 59 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.