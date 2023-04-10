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Spor

Sakaryaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk olacak Sakaryaspor maç hazırlıklarına Rüstem Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Rizespor karşılaşmasın ilk antrenmanına yağmur altında başladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde antrenman istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Kabongo Kasongo, Ümit Kurt, Furkan Köse, Odise Roshi ve Bülent Uzun sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı. Sakaryaspor - Çaykur Rizespor mücadelesi, 13 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Sakaryaspor 30 resmi maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 55 puan ile 3. sırada yer alıyor.

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