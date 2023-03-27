İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0901
  • EURO
    20,6359
  • ALTIN
    1201.4
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta hazırlıklarını sürdürüyor
ABONE OL

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki idmana düz koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınma, istasyon ve taktik çalışma yaptı.

Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Cumhur Genç, bir süre futbolcularla sohbet etti.

İki takım, 30 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Sakarya temsilcisi, topladığı 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.