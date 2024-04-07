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Spor

Sakaryaspor: Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Boluspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Sakaryaspor: Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u evinde 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, tek final oynayıp üst lige çıkmak istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun son 30 dakikasında 10 kişi oynadıklarını, direnç güçlerinin azalmasını beklerken moral gücüyle oyunun tempoya kavuştuğunu belirtti.

Boluspor'un taktiksel bütünlüğü olan bir takım olduğunu kaydeden Karslı, duran toplarda fırsat vermediklerine değindi.

Erdi Dikmen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımın mücadele gücü ve inancıyla oyunu tuttuğuna işaret eden Karslı, kaybedilen bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

Hedeflerinin 3'üncülük olduğunun altını çizen Karslı, "Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz. Sakaryaspor'un onun haricinde başka bir hedefi olamaz." dedi.

Karslı, Sakaryaspor'un evinde 2 maç daha oynayacağını hatırlatarak, taraftarları bu iki maçta takımı desteklemeye davet etti.

Ligin son 5 haftasına girdiklerini bildiren Karslı, "Bizim için şu an hedef puan toplamak, kayıp tahammülü olmayan bir süreçteyiz. Çünkü sıralamaya baktığınızda hep aynı puan sıralamasındayız. Her hafta üstün olmak için varız. Her hafta final için varız." şeklinde konuştu.

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