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Spor

Sakaryaspor ve Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Sakaryaspor ve Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı
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Sakaryaspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Sakaryaspor daha çok topa sahip oldu ancak daha çok şut atan taraf Gençlerbirliği'ydi. Kalecilerin gole izin vermediği maç başladığı skorla bitti.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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