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Spor

Sakaryaspor'da Bodrumspor mesaisi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA14 Mart 2023 Salı 19:02 - Güncelleme:
Sakaryaspor'da Bodrumspor mesaisi devam ediyor
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma sonrası taktik çalışma yaptı.

İdmana, sakatlığı bulunan Kabongo Kasongo ve Oğuz Kocabal katılmadı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İki takım, 20 Mart Pazartesi saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Sakarya temsilcisi, topladığı 43 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

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