Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık! Serkan Özbalta...

Spor Toto 1. Lig takımı Sakaryaspor'da, teknik direktör Serkan Özbalta'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Yeşil siyahlı kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Serkan Özbalta" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sezona Süper Lig takımı Hatayspor'da başlayan ve geçtiğimiz ekim ayında Sakaryaspor ile anlaşan Özbalta, yeşil beyazlı takımda 13 resmi maça çıktı ve 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

Son olarak Altınordu ile karşılaşan Serkan Özbalta'nın takımı, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sakaryaspor 1. Lig'de 31 puanla 9. sırada bulunuyor.