Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı başkanlık yarışından çekildi

Sakaryaspor'da başkan adaylığı için adı geçen Tuncay Şanlı, çıkan iddiaların ardından yaptığı açıklamada aday olmayacağını duyurdu.

Tuncay Şanlı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız görüşmeler, değerlendirmeler ve oluşturmak istediğimiz yapı üzerine yoğun çalışmalarımıza rağmen, pazar günü gerçekleşecek kongre öncesinde kala kısa süre içerisinde hedeflediğimiz maddi gücü ve kulübümüzün geleceğine tam anlamıyla güven verecek yapılanmayı oluşturamadığımızı üzülerek gördük.

Bu nedenle, oluşan büyük beklentiye bugün için cevap verememekten dolayı başta Sakaryaspor taraftarı olmak üzere tüm Sakarya halkından samimiyetle özür diliyorum"

KONGRE PAZAR YAPILACAK

Sakaryaspor'da olağan seçimli genel kongre pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak kongrede kulübün yeni yönetimi belli olacak.