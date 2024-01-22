İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2267
  • EURO
    32,9827
  • ALTIN
    1970.92
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sakaryaspor'dan hakem tepkisi!

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, “Gençlerbirliği'nin skorsal değerini tabii ki önemli buluyorum. Galip geldiler ama biz Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik” dedi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Sakaryaspor'dan hakem tepkisi!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Karslı, "Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Siyah ve beyaz başlamak istiyorum. Beyaz izlediğimiz bir film, 5 dakika içerisinde hiç bilmediğimiz anlamadığımız, belki pozisyon olarak bizim hatamızla başlayan ama ardından oluşmuş bir zincirin 5 dakika içerisinde bu kadar çok farklı bir oyuna, bu kadar farklı bir sonuca, bu kadar farklı bir davranışa dönüşebileceğini hiç beklemiyorduk. Yani verilen kararlar, saha içerisindeki tutum, bütün spor kamuoyunun herhalde izlediği gördüğü bir oyundu. Gençlerbirliği'nin skorsal değerini tabii ki önemli buluyorum. Galip geldiler ama biz Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka müsabakayı izleyen hem burada çıplak gözle hem de ekranın başında izleyen spor kamuoyu, futbol kamuoyu bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.