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  • Sakaryaspor'un hocası 5-0'ın şokunda! ''Antrenörlük kariyerimde ilk defa...''
Spor

Sakaryaspor'un hocası 5-0'ın şokunda! ''Antrenörlük kariyerimde ilk defa...''

Bodrumspor'a 5-0 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 'Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skor karşılaşıyorum.' diye konuştu.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Sakaryaspor'un hocası 5-0'ın şokunda! ''Antrenörlük kariyerimde ilk defa...''
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında kendi evinde Sakaryaspor'u ağırlayan Bodrumspor 5-0'lık skorla farklı kazandı.

Mağlubiyetten dolayı üzüntü yaşadığını söyleyen Sakaryaspor teknik Direktörü İlker Püren, "Burada oynadığımız oyun itibariyle hem de aldığımız sonuç itibariyle burada bu şekilde karşınızda olmaktan üzüntü duyuyorum. Hiç beklemediğimiz bir oyun ve skor. Futbolun içerisinde bunlar var ama oyunun başlama düdüğüyle birlikte en azından bir umut ve skorun lehinize çevirebileceğiniz bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Bugün kesinlikle ne olayın içerisine girebildik, ne oyun oynayabildik. Futbol adına konuşabileceğimiz açıkçası hiçbir şey yok. Neden bu şekilde inişli-çıkışlı grafik içerisinde olduğumuzu da bilmiyorum. Mental olarak maça hazır olduğumuzu düşünüyordum ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Rakip bizden çok daha fazla istedi. Antrenörlük hayatım boyunca ilk defa böyle bir oyun ve skor karşılaşıyorum. İnşallah bir daha böyle gün olmaz, çok üzüldüm. Maçı kaybedebilirsiniz ama oyundan konuşabiliriz. Konuşulacak bir oyunda yok" diye konuştu.

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