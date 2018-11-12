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Sakat ve cezalıların yokluğunda Feghouli adeta küllerinden doğdu

Galatasaray’da sakat ve cezalıların yokluğunda Cezayirli yıldız adeta küllerinden yeniden doğdu.

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SARI-KIRMIZILI takım son dönemde yaşadığı sakatlıkların üzerine bir de F.Bahçe derbisi yüzünden çok sayıda ceza almıştı. Herkes Kayseri deplasmanının zor geçmesini beklerken, Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Onyekuru 2 gol atıp öne çıkarken, gizli kahraman Feghouli’ydi. 28 yaşındaki futbolcu maç sonu, “Hocam bana yeniden güvensin. Çok çalışıyorum. Mevki hiç önemli değil. Her yerde oynayabilirim” açıklamasında bulunmuştu.

TERİM MEMNUN KALDI

Yıldız oyuncunun performansından Teknik Direktör Fatih Terim’in de çok memnun kaldığı öğrenildi. İmparator, bu kritik dönemde Feghouli’ye 11’de şans vermeyi sürdürecek. Öte yandan Kayseri’de harika bir performans sergileyen Feghouli, Cezayir Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Onunla birlikte Fenerbahçe’den Benzia ve Slimani’ye de davet gitti.

(Akşam)

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