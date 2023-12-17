Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyada gündem yarattı.

BANDAJ DİKKAT ÇEKTİ

Arjantinli golcünün tıraş olduğu bir sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düşerken, Icardi'nin bu fotoğrafta ayağında yer alan bandaj dikkat çekti.

"SAKATLIĞI SÜRÜYOR MU?"

Galatasaraylı taraftarlar, arasında Icardi'nin bu görüntüsü gündem olurken, "Icardi hala sakat mı, sakatlığı sürüyormuş" yorumlarında bulundular.

"ENJEKSİYON İLE OYNUYORUM"

Icardi, Kopenhag ile oynanan maçta önce yaptığı açıklamada, "Enjeksiyon ile oynuyorum" şeklinde konuşmuştu.

ÖZEL KRAMPON KARARI

Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor. Zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildiği belirtildi.

BU SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da bu sezon 25 maça çıkan Mauro Icardi, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.