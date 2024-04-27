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Spor

Salernitana, İtalya Serie A'ya veda etti!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Frosinone'ye 3-0 mağlup olan Salernitana, lige veda etti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 01:34 - Güncelleme:
Salernitana, İtalya Serie A'ya veda etti!
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Salernitana ile Frosinone karşı karşıya geldi.

Stadio Benito Stirpe'de oynanan maçı Frosinone 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada penaltıdan Soule, 25. dakikada Brescianini ve 85. dakikada Zortea attı.

Bu sonucun ardından 15 puanda kalan Salernitana, bitime 4 hafta kala Serie A'da küme düşen ilk takım oldu.

Puanını 31'e çıkaran Frosinone, ligde kalma umudunu sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Empoli ile oynayacak. Salernitana ise Atalanta ile karşılaşacak.

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