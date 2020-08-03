Salgın sonrası dönemde Milan'ı Hakan Çalhanoğlu taşıdı

AA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:37

AA muhabiri, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirerek kendisini geliştiren Hakan Çalhanoğlu'nun performansını ve Milan'a katkısını derledi.

Sezona teknik direktör Marco Giampaolo ile giriş yapan Milan'da teknik adamın tercihiyle daha çok orta sahada görev yapan Hakan Çalhanoğlu, bu sezonki ilk golünü ligin 2. haftasında Brescia'ya attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Milli oyuncu, ligin 8. haftasındaki Lecce maçında 1 gol ve 1 asistle 2-2 biten mücadelede skora doğrudan katkıda bulundu.

Ligin ilerleyen haftalarında dönem dönem kısa süreli sakatlık da geçiren 26 yaşındaki oyuncu, takımın başına geçen yeni teknik direktör Stefano Pioli ile sol açıkta görev almaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, 22. haftadaki Hellas Verona maçında beraberlik golünü atarak 1 puanda rol oynadı.



İtalya'nın Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle ligler, mart ayında durdurulurken, futbol maçlarının yasak olduğu bu dönemi, Milan ve Hakan Çalhanoğlu'nun iyi geçirdiği sonradan istatistiklere yansıdı.

SALGIN ARASINDAN FIRTINA GİBİ DÖNDÜ

Salgından önce 25 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan milli oyuncu, salgın nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 12 lig ve 1 kupa mücadelesi olmak üzere 13 resmi karşılaşmada sezon başına göre performansını katladı.

Salgından sonra kaldığı yerden devam eden ligin 27. haftasında Lecce'ye konuk olan Milan, karşılaşmayı 4-1 kazanırken, Hakan Çalhanoğlu verdiği 2 gol pasıyla adından söz ettirdi.

Kırmızı-siyahlıların 28. haftada Roma'yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, 30. haftada Milan'ın deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendiği maçta ilk gole imzasını koydu.

Milan'ın ligin 33. haftasında Parma'yı 3-1 yendiği karşılaşmada da Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü atarken, 2 de asist yaparak, galibiyetin mimarı oldu.



Kırmızı-siyahlılar, 34. haftada Bologna'yı 5-1 mağlup ederken, milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



Milan'ın 35. haftada Sassuolo'yu 2-1 yendiği mücadelede Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'e 2 asist yaptı.



Ligin 36. haftasında konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kalan Milan'ın tek golünü atan milli futbolcu, 37. haftada takımının deplasmanda Sampdoria'yı 4-1 yendiği maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



Teknik direktör Pioli'nin göreve geldikten sonra kendisini daha çok sol kanatta değerlendirmesi sonucunda Türk oyuncu, gol ve asistleriyle salgın nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 maçın, toplamda ise sezon boyunca 11 karşılaşmanın kaderine etki etti.

Hakan Çalhanoğlu, özellikle salgın nedeniyle verilen aranın ardından görev aldığı 1'i kupa, 12'si lig olmak üzere takımının son 13 karşılaşmasında 6 gol atıp, 8 asistlik performans gösterdi.

Milli futbolcunun bu performansı, salgın arasından sonra ligde 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Milan'ın başarısında kilit rol oynadı.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, 3'ü salgın sonrası dönem olmak üzere bu sezon toplam 4 maçta hem gol hem asist yaparak, takımının puan almasını sağladı.

MİLAN'DAKİ EN GOLCÜ SEZONU

2017-2018 sezonu başında Milan'a transfer olan milli oyuncu, 45 maça çıktığı sezonda 8 gol, 14 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.



Serie A'daki ikinci sezonu olan 2018-2019'da ise Türk futbolcu, forma giydiği 46 müsabakada, 4 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ise 38 maçta 11 gol, 9 asistlik performansıyla Serie A'daki en golcü sezonunu geçirdi.

