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Spor

Salih Özcan için istenilen rakam belli oldu!

Borussia Dortmund, son dönemde Galatasaray ile adı sıkça anılan milli futbolcu Salih Özcan için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Salih Özcan için istenilen rakam belli oldu!
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İsmi uzun süredir Galatasaray ile anılan Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky'ın haberine göre; Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservis bedelini belirledi.

'20 MİLYON EURO'

Borussia Dortmund'un Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Salih Özcan'ın bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği ve bu rakamın üstünde teklif gelmesi halinde satabileceği ifade edildi.

TAKIMDA KALMAYA SICAK

Haberde ayrıca, Borussia Dortmund ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın kendisine gelen tekliflere rağmen Alman ekibinde kalmak istediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Alman ekibi Dortmund'da bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Salih Özcan, toplamda 976 dakika süre aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda herhangi bir gol katkısı yapamadı.

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