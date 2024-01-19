Salih Özcan: Montella ile iyi gidiyor

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan, Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın ev sahibi gibi hissedeceğini söyledi. Özcan, "Benim için çok güzel bir şey evimde oynamak. Signal Iduna Park'ı tanıyorum, Dortmund'u tanıyorum. Benim için çok güzel bir an ve onu görmek inşallah nasip olur" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyun sistemine de değinen Özcan, "Tabii Montella eskiden futbolcuydu. İyi gidiyor, maçları alıyoruz. Havayı biliyor nasıl hissettiğimiz biliyor. Sürekli arkadan oyun kurmayı korkmadan denemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

Ay yıldızlı oyuncu, şampiyonada İngiltere ve Fransa'nın güçlü takımlar olarak öne çıktığını kaydetti.

Nuri Şahin'in Dortmund'a gelişinin kendisi için önemli olduğunu belirten Salih Özcan, "Nuri Ağabeyle iletişimim iyi. Çok konuşuyor benimle. Hatalarımı düzeltmem için çok yardımcı oluyor" diye konuştu.