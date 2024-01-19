İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1942
  • EURO
    32,9023
  • ALTIN
    1976.15
  • BIST100
    8009.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Salih Özcan: Montella ile iyi gidiyor

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili konuştu.

19 Ocak 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Salih Özcan: Montella ile iyi gidiyor
ABONE OL

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan, Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın ev sahibi gibi hissedeceğini söyledi. Özcan, "Benim için çok güzel bir şey evimde oynamak. Signal Iduna Park'ı tanıyorum, Dortmund'u tanıyorum. Benim için çok güzel bir an ve onu görmek inşallah nasip olur" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyun sistemine de değinen Özcan, "Tabii Montella eskiden futbolcuydu. İyi gidiyor, maçları alıyoruz. Havayı biliyor nasıl hissettiğimiz biliyor. Sürekli arkadan oyun kurmayı korkmadan denemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

Ay yıldızlı oyuncu, şampiyonada İngiltere ve Fransa'nın güçlü takımlar olarak öne çıktığını kaydetti.

Nuri Şahin'in Dortmund'a gelişinin kendisi için önemli olduğunu belirten Salih Özcan, "Nuri Ağabeyle iletişimim iyi. Çok konuşuyor benimle. Hatalarımı düzeltmem için çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.