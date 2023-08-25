Hem yerli rotasyonunu genişletmek hem de niteliği yukarı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

PAZARLIKLAR 10 MİLYON EURO'DAN BAŞLADI

Alman ekibi bonservis pazarlıklarına 10 milyon Euro'dan başlarken sarı-kırmızılılar bu rakamı aşağı çekmek için yoğun uğraşlar verdi. Sarı kırmızılı yöneticiler bu fiyatı aşağı çekmeyi başardı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

SALİH'TEN G.SARAY AÇIKLAMASI

Milli oyuncu Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Menajerimi aradılar. Galatasaray çok ama çok büyük bir kulüp. Ancak, tamamen sezona odaklanmış durumdayım ve Dortmund ile hala 3 yıllık kontratım var. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ama dediğim gibi, şu anda tamamen Borussia Dortmund'a odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Mart 2022'de milli olmuştu. Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.