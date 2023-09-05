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  • Salih Özcan'dan transfer itirafı: ''İkisinden de teklif geldi''
Spor

Salih Özcan'dan transfer itirafı: ''İkisinden de teklif geldi''

Borussia Dortmund'da forma giyen Milli oyuncu Salih Özcan, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

5 Eylül 2023 Salı 01:18 - Güncelleme:
Salih Özcan'dan transfer itirafı: ''İkisinden de teklif geldi''
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Beyaz TV'ye konuşan Salih Özcan menajeriyle birlikte aldıkları karara göre Türkiye'ye henüz gelmeyi düşünmediğini belirterek, "Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz. Benim 3 yıl daha sözleşmem var Dortmund'da. Bu sene de Dortmund'da kalacağımı düşünüyorum. Dortmund'a odaklanacağım ama zaman da gösterir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif geldiğini ve Galatasaray'ın menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan Özcan, "İkisinden de teklif geldi, Galatasaray'da menajerimle konuştu. Onlara şu an sıcak bakmıyoruz Türkiye'ye gelmeyi. Yine de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ama Dortmund'a odaklandık ve Dortmund'da oynamak istiyoruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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