Salih Uçan, İtalya'da ilk golünü attı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Frosinone, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Salih Uçan'ın da gol attığı maçta Empoli, deplasmanda Frosinone ile 3-3 berabere kaldı.

Empoli'nin gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 48. dakikada Matias Silvestre ve 79. dakikada korner sonrası boşa çıkan topa sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşla Salih Uçan kaydetti.

Frosinone'nin gollerini ise 8. dakikada kendi kalesine Matias Silvestre, 65. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Daniel Ciofani kaydetti.

Bu sonucun ardından Empoli Serie A'da puanını 6'ya çıkarırken, Frosinone 2 puanda kaldı.

Frosinone gelecek hafta deplasmanda SPAL ile karşılaşacak. Empoli ise bir sonraki hafta sahasında Juventus'u konuk edecek.

(Sporx)