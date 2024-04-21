Konferans Ligi'nde çeyrek final gibi kritik bir karşılaşmada Olympiakos'a karşı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal büyük tepki çekti...

"NEDEN ÇIKARIYORSUN?"

Fred'in yerine giren Zajc bekleneni veremezken Brezilyalı oyuncunun çıkışta hocasına 'Neden çıkarıyorsun?' sorusu ise akıllara kazındı. Yıldız orta sahanın bu duruma anlam verememesi Samandıra'ya kadar uzandı.

İSMAİL KARTAL'IN KAPISINI ÇALDI

Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapmak için hocasının kapısını çaldı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatırken oyuncusunun da gönlünü aldı.

"AMACIM SENİ KORUMAKTI"

"Benim tek amacım seni korumaktı" dediği öğrenilen İsmail Kartal, şu sözlerle de Fred'i kendine getirdi:

"YAZILANLARA BAKMA"

"Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi. Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm. Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım."