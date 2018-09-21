Samandıra'da Philip Cocu rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 5 maç sonunda 2 galibiyet 3 beraberlik ile alarak 6 puanla 11. sırada bulunan Fenerabahçe'de son Dinamo Zagreb mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Alınan kötü sonuçlar ve sergilenen futboldan rahatsız olan Cocu, Samandıra'da olağanüstü hal ilan etti.

Alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından Sarı Lacivertli ekip, antrenman için Samandıra'ya gelirken futbolcular toplantı sürprizi ile karşı karşıya geldi. Hollandalı hoca oyuncularını sert bir şekilde uyarırken, bir an önce Beşiktaş derbisine odaklanmalarını gerektiğini belirtti.

Bu derbi Cocu'nun son şansı olarak görülürken akıllara başkan Ali Koç'un ''Facia olmazsa Cocu ile devam ederiz.'' açıklaması geldi. Derbiden alınacak skora göre Cocu'nun devam edip etmeyeceğinin belli olacağı iddia ediliyor.

Ali Koç ne demişti?

"Çok büyük bir facia olmazsa Cocu'yu devre arasına kadar yollamam. Ancak işler tahmin ettiğimizden de kötü giderse Cocu'yu devre arasında değiştirme imkanımız var. Tazminatı söylenildiği gibi 7.5 milyon Euro değil. Sadece 12 aylık maaşı. Maaşı da PSV'dekinin 3 katı değil. Bu tablo içinde seferberlik kampanyası başlatmamız gerekiyor.

(Fanatik)