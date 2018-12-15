Samandıra'da tam gün mesai dönemi başladı

Taraftarın dört gözle beklediği Ersun Yanal'ın gelişiyle Fenerbahçe'de radikal bir değişime gidildi. Takımın ligde bulunduğu durum ve performans göz önünde bulundurularak Samandıra'da mesai saatleri artırıldı. Buna göre sabah saat 10'da gelen futbolcular tesisilerden akşam saat 18'de ayrılacak. Bu kararın takımın toparlanması için etkili olacağı düşünülüyor.

Sakatlıklar ve kadro dışında bulunan oyuncular çalışmada yer almazken, Erwin Koeman detayı da gözlerden kaçmadı.

Son olarak oynanılan Spartak Trnava müsabakasında Fenerbahçe'nin başında bulunan Erwin Koeman, çalışmada yer almadı.

Öte yandan Trnava karşılaşmasında sakatlanan ve ameliyat olan Yiğithan Güveli'nin de tedavisine başlandığı resmi yayın organından açıklandı.