Samatta’da fark 1 milyon euro

CİM-BOM Samatta transferi için tüm şartları zorluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Diagne’nin satılması durumunda mutlaka alınmasını istediği Tanzanyalı oyuncu için kulübü Genk daha önce 10 milyon euro bonseris bedeli talep etmiş, Sarı-Kırmızılı yönetimin alternatif olarak düşündüğü kiralama formülüne hayır demişti.

Bu gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapan Galatasaray yönetimi, satılması halinde Diagne’den gelecek paranın bir bölümünü burada kullanarak rakamı 8 milyon euroya kadar yükseltti. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu rakamın bir kısmını peşin verirken kalanı için de 4 taksitte ödeme yapabileceklerini Gentli yöneticilere bildirdi.

Belçikalılar’ın ise 10 milyon eurodan 1 milyonluk bir indirime gittikleri, taksit teklifine ise fazla sıcak bakmadıkları ifade edildi. Galatasaray’ın son sözünü söylemek için Diagne transferini beklediği, bu durum netleştikten sonra kartlarını daha açık bir şekilde oynayabileceği vurgulandı.