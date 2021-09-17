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Spor

Samatta'nın golü Royal Antwerp'e yetmedi! Olympiakos kazandı

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk hafta maçında Royal Antwerp'i ağırladı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta'nın Antwerp formasıyla gol attığı mücadelede Royal Antwerp Olympiakos'a 2-1 mağlup oldu.

DHA17 Eylül 2021 Cuma 00:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:17
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk hafta maçında Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 52'nci dakikadsına Youssef El-Arabi'nin attığı golle Olympiakos 1-0 öne geçti. 74'üncü dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Royal Antwerp forması giyen Mbwana Samatta'nın golüyle deplasman ekibi beraberliği yakaladı. 87'nci dakikada Oleg Reabcuik'in ağları sarsmasıyla Olympiakos, durumu 2-1'e getirdi. 90'ıncı dakikada Royal Antwerp'te Jelle Bataille, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Olympiakos kendi evinde Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt'un yer aldığı D Grubu'nda; Olympiakos 3 puanla ilk haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt 1'er puan aldı.

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