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Spor

Samet Akaydın: Bana sabretsinler

A Milli Takımın tecrübeli savunmacısı Samet Akaydın, Galler ile berabere kalınan karşılaşmanın ardından konuştu. Milli oyuncu, taraftarlardan kendisine zaman vermelerini istedi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Samet Akaydın: Bana sabretsinler
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A Milli Takım'da Samet Akaydin, 1-1 sona eren Galler karşılaşması sonrası konuştu.

Samet, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki oyun farkını değerlendiren Samet Akaydin, "Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" sözlerini sarf etti.

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