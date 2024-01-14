Samet Akaydin: Her Türk Fatih Terim ile çalışmak ister

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, yeni takımı ile ilk kez açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRK, FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTER"

Panathinaikos'a gelmesinde Fatih Terim'in etkili olduğunu söyleyen Samet, "Panathinaikos'un taraftar grubunun çok etkili olduğunu biliyorum, Yunanistan'da büyük bir camia olduğunu biliyorum. Buraya gelmemde Fatih Terim'in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister. Biraz heyecanlıyım ancak bu heyecanımın performansımı artıracağını düşünüyorum." dedi.

"HIRSIMLA ÖNE ÇIKIYORUM"

Bir an önce oynamak istediğini söyleyen Samet, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Kişisel hedeflerden ziyade ortak hedefimiz Panathinaikos'u şampiyon yapmak. Benim hedefim kendimi en hazır hale getirip Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gidebilmek. Ben sahada asla vazgeçmeyen, hırsımla öne çıkan bir oyuncuyum. Bunu da taraftarlarımıza göstereceğim." ifadelerini kullandı.