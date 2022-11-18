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Spor

Samet Akaydın: Vincenzo Montella beni izliyordur ve gurur duyuyordur

Hazırlık maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Samet Akaydın, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2022 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Samet Akaydın: Vincenzo Montella beni izliyordur ve gurur duyuyordur
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A Milli Futbol Takımı'nın, Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Samet Akaydın, konuştu

"MONTELLA GURUR DUYUYOR"

Samet Akaydın, flaş röportajda, "Harika bir havamız var. Yeni geldim. Beklentimden daha fazla bir ortam var. Birlik ve beraberliğimiz çok güzel. 3'lü sistem oynatıyor hoca. Ben Montella hocadan dolayı yabancı değilim bu sisteme. Montella hocam da eminim beni izliyordur, gurur duyuyordur." dedi.

Basın toplantısında da teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte katılan 28 yaşındaki futbolcu, "Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir atmosfer vardı. Antep'te de çok iyi şekilde karşılandık. Hocama da teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp hocama olan güveni boşa çıkarmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"HER SPORCUNUN HAYALİ MİLLİ TAKIM"

Samet Akaydın, sözlerine, "Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır her anlamda. Sistem zor bir sistem ama bunu bilenler için zor gelmeyecektir. Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum." diye devam etti.

Başarılı stoper son olarak, "Asla pes etmeyi sevmiyorum. Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Stefan Kuntz, basın toplantısında Samet Akaydın'ın ilk 11'de forma giyeceğini açıkladı.

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