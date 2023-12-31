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Spor

Samet Akaydin'a İtalya'dan 2 talip

Fenerbahçe'de düzeni forma şansı bulamayan ancak Milli Takım'da ilk 11'in önemli bir ismi olan Samet Akaydin'a İtalya'dan 2 talip çıktı.

Sabah31 Aralık 2023 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Samet Akaydin'a İtalya'dan 2 talip
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Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper oyuncularından Samet Akaydin'da sıcak gelişmeler yaşandı.

Samet Akaydin, EURO 2024'de oynamak için takımdan ayılmak istiyor. Bu kararını teknik heyete ileten Samet'e İtalya'dan talipler olduğu belirtildi.

GENOA VE FIORENTINA TALİP

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da Samet'e kefil olduğu ve Genoa ile Fiorentina'nın Sarı lacivertli kulüpten randevu istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE SATMAYA SICAK DEĞİL

Fenerbahçe, Becao'nun sakatlığının sürmesi, Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Samet'in ayrılmasına sıcak bakmıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Samet Akaydin, bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi. Milli oyuncu skor katkısında bulunamadı.

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