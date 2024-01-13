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Spor

Samet Akaydin'dan Yunanistan'da ilk açıklama! ''Fatih Terim çağırınca tereddüt etmedim''

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olması beklenen Samet Akaydin, Atina'ya gitti. Milli savunma oyuncusu Yunanistan'da ilk kez konuştu. İşte detaylar...

13 Ocak 2024 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Samet Akaydin'dan Yunanistan'da ilk açıklama! ''Fatih Terim çağırınca tereddüt etmedim''
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Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transferi için geri sayıma geçen Samet Akaydin, Atina'ya gitti.

Samet Akaydin, transferi için yaptığı açıklamada, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" şeklinde konuştu.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile kiralık ve satın alma opsiyonu içeren anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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