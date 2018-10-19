Samet Aybaba: Galatasaray deplasmanında 1 puan iyi midir? Vallahi değildir

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları şu şekilde:

Bir şeyleri doğru yaptığımıza hep inanıyorduk. Bugün 3 puanı alabilirdik. Galatasaray deplasmanında 1 puan iyi midir? Vallahi değildir.

Bu maçın oyuncularıma ders olması lazım. Bir şeyleri doğru yaptığımıza inanıyorduk. Galip gelsek oyunumuzu taçlandırmış olacaktık. Belki 1 puan iyi diyeceksiniz ama bence iyi değil!

Yeni bir takım kurduk. 2 tane 19 yaşında adam oynuyor, 5 tane iki senedir oynamayan adam oynuyor falan gibi bir sürü şey. Yorulduk ya!