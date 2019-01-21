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Samet Aybaba: Umut'un kafa vuruşu gol olsaydı oyun farklı yere giderdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
 
2. yarıda harika oynadıklarını söyleyen Aybaba, "Ailemin bütün fertleri maçı beraber izlediler. En büyükleri de annem. Şimdi onlarla konuştum, 'Maçı biz çevirdik' diyorlar, çok tezahürat yaptıklarını söylediler. İkinci yarı mükemmele yakın oynadık" dedi.
 
Golü erken bulsalar kazanabileceklerini vurgulayan teknik adam, "Golü keşke daha önce atsaydık. Özellikle Umut'un kafa vuruşu gol olsaydı oyun farklı yere giderdi. Forvet eksiğimiz var. Son vuruşlarda eksiklerimiz var. Öndeki oyuncularımızın skorer özellikleri yok. Transfer olur mu? Şu anda tahta kapalı, saha açık" ifadelerini kullandı.

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