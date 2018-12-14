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Samet Aybaba'dan Bucaspor'a jest

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı verip devre arasında transfer yasağını kaldırmak için 28 eski futbolcusu ve teknik adamlarla anlaşma zemini arayan Bucaspor'un hala Bursaspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile el sıkıştığı öğrenildi.

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İzmir temsilcisini, Süper Lig döneminde 2010-11 sezonunun ikinci yarısında çalıştıran tecrübeli teknik adamın faizler hariç kulüpten yaklaşık 300 bin TL alacaklı olduğu kaydedildi. Yapılan görüşmelerde Aybaba'nın fedakarlıkta bulunacağını ve Bucaspor'un önünü açacağını söylediği ifade edildi.

Yönetimin ayrıca eski oyuncular Mehmet Sak, İrfan Başaran ve Emre Şahin'le de muvafakat verme konusunda kesin olarak anlaştığı bildirildi. 

(DHA)

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