Samet Aybaba'dan Bucaspor'a jest

İzmir temsilcisini, Süper Lig döneminde 2010-11 sezonunun ikinci yarısında çalıştıran tecrübeli teknik adamın faizler hariç kulüpten yaklaşık 300 bin TL alacaklı olduğu kaydedildi. Yapılan görüşmelerde Aybaba'nın fedakarlıkta bulunacağını ve Bucaspor'un önünü açacağını söylediği ifade edildi.

Yönetimin ayrıca eski oyuncular Mehmet Sak, İrfan Başaran ve Emre Şahin'le de muvafakat verme konusunda kesin olarak anlaştığı bildirildi.

(DHA)