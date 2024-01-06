Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından siyah-beyazlı takımla ilgili gündeme Mircea Lucescu iddiası geldi.

VAN BRONCKHORST SÜRECİ UZADI!

Siyah-beyazlıların takımına başına getirmeyi düşündüğü Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un yardımcısı olarak düşündüğü Jean Paul van Gastel için NAC Breda'nın bir türlü izin vermemesinin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başkan Hasan Arat, kendisine verilen sürede ekibini bir türlü hazırlayamayan Giovanni van Bronckhorst'la görüşmeleri sonlandırdı. Yeni teknik direktör için tanıdık bir isimle görüşme kararı alındı.

LUCESCU İÇİN ROMANYA'YA UÇUŞ

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın siyah-beyazlı takımı 100. yılda şampiyonluğa ulaştıran Mircea Lucescu ile telefonda görüştüğü, bu görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre, Samet Aybaba bugün Romanya'ya giderek 78 yaşındaki deneyimli teknik admala yüz yüze görüşecek.

Samet Aybaba, Mircea Lucescu ile yapacağı son görüşmede anlaşma sağlanması halinde, Rumen teknik adamla birlikte Türkiye'ye dönecek.

Beşiktaş'ta son dakika kararının ardından yönetim, Rizespor maçına Mircea Lucescu ile çıkmayı planladığı belirtildi.

LUCESCU NE DEMİŞTİ?

Öte yandan kısa süre önce açıklama yapan 78 yaşındaki Mircea Lucescu, takım çalıştırmayı düşünmediğini belirtti. İşte o sözler;

"Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum. Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum."