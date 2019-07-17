26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6848
  • 6,3883
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sami Khedira'nın Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi

İtalyan basını, Alman orta saha oyuncusu hakkında sıcak bir gelişme servis etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Juventus oyuncusu Sami Khedira hakkında karar verildi. Juventus'un elden çıkarmak istediği Alman oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığı aktarıldı.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre Juventus, Sami Khedira'yı bu yaz transfer döneminde satmak ve mümkün olan en yüksek bedel karşılığında para kazanmak istiyor.

JUVENTUS, KHEDİRA'NIN BİLETİNİ KESTİ

Ramsey ve Rabiot'un gelişinden sonra Juventus orta sahasındaki isimlerin artması Sami Khedira'nın kulüpteki sonunu getirdi. Juventus teknik direktörü Sarri, Sami Khedira'yı yeni sezon planlarından çıkardı.

KHEDİRA, TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin bir süredir Sami Khedira ile ilgilendiği ancak Alman orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı zamanda Sami Khedira Beşiktaş ile de anılıyor.

(Futbol Arena)

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Karadeniz'de korku dolu anlar

Karadeniz'de korku dolu anlar

Ünlü güvenlik uzmanı yorumladı! Erbil'deki hain saldırı ne anlama geliyor?

Ünlü güvenlik uzmanı yorumladı! Erbil'deki hain saldırı ne anlama geliyor?

'İlk kez böyle bir şeye rastladık'

'İlk kez böyle bir şeye rastladık'
 

POPÜLER HABERLER

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

2019'un en iyi hava fotoğrafları

2019'un en iyi hava fotoğrafları

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA