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Spor

Sami Uğurlu: Beklemediğimiz bir sonuç oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'e 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 19:46 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Beklemediğimiz bir sonuç oldu
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uğurlu, maçın başında üst üste yedikleri gollerin ilk yarıda kendilerini oyundan düşürdüğünü belirtti.

Maçın ikinci yarısına değişikliklerle başladıklarını vurgulayan Uğurlu, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarıya değişikliklerle daha arzulu başladık. Baskının şeklini değiştirdik diyebilirim. 2-1'i yakaladık, 2-2'yi yakalama şansımız vardı ama ondan sonra 3. golü yedik ve oyundan tamamen düştük. Bireysel hatalar olacak çünkü çok fazla genç oyuncuyla oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadrolarının geniş olmadığını ve çok fazla değişiklik şanslarının bulunmadığını aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi sonuna kadar veren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buraya gelene kadar çok mücadele ettiler. Ligin en az bütçeli 2 takımından biriydik sene başında. Yapılan işler kolay değil. Küçük bütçelere kurulan bu takımın 4-5 hafta kala 49 puanı olacak deseler birçok kişi inanmazdı diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi verdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün iyi oynamadık, hak eden takım Başakşehir'di."

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