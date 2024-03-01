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Spor

Sami Uğurlu: Hedefimiz Avrupa

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk. Bu hedefin peşinden de gitmeye çalışacağız” dedi.

IHA1 Mart 2024 Cuma 23:53 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Hedefimiz Avrupa
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle sizlere daha keyifli maç izletmek isterdik. Daha pozisyonlu, gollü, aksiyonlu maç izletmek isterdik ancak oyun buna çok müsaade etmedi. Yükselişi devam eden bir Sivas takımı ve son maçı kaybetse de oyun olarak her geçen gün üzerine koyan Kasımpaşa vardı. Rakibin deplasmanda oynadığı için biraz daha geriye çekilmesi çok normaldi. Zaten bekliyorduk. Biraz daha geride kalıp geçiş oyunu oynayacaklardı. Ön bölgede daha çok topu tutmaya çalıştık. Kullandığımız sadece 5 kornerin 2'sinde gole yaklaştık. Baktığımızda aslında bizim adımıza kısır geçmiş bir maç diyebiliriz. Tabii bunun en büyük etkisi rakibin kurgusu ve planı. Almış oldukları puandan dolayı onları da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEYİ KENDİMİZE HEDEF KOYDUK"

Her maça kazanmak için çıktıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarında olmak olduğunu da söyleyen Uğurlu, "Bizim her maç hedefimiz 3 puan. Hangi deplasman olursa olsun. Fenerbahçe deplasmanında da gördük geçen hafta. Her maçı iyi oynamak, keyif almak, keyif vermek için çıkıyoruz. Ancak bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadığımızı söyleyebilirim. Biz oyuncu profiline göre en doğru, en iyi oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Buna devam da edeceğiz. Bir iddiamız var, hiçbir zaman pes etmeden sonuna kadar bu iddiamıza devam edeceğiz. Oyunumuzu daha da geliştirerek sonuna kadar Avrupa kupalarına gitmeyi kendimize hedef koyduk. Bu hedefin peşinden de gitmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

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