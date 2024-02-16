İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8507
  • EURO
    33,2545
  • ALTIN
    1995.68
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sami Uğurlu: Ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz
Spor

Sami Uğurlu: Ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesi olduklarını dile getirerek, “Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan öncede konuştuğumuz gibi ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ile karşılaştık. Biz de son 5 maçın 4'ünü kazanmış bir takımız. Daha çok geçiş oyununu daha iyi oynayabilen bir takımız. Karagümrük ise topa sahip olma oyununa daha hakim bir takım. Ligde üst sıraları kovalıyoruz, kovalamaya devam da edeceğiz. Biz İstanbulspor ile birlikte ligin en az bütçesine sahip iki takımdan bir tanesiyiz. Bu ekiple bulunduğumuz konumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman çok daha iyi oynadığımız maçlar oluyor. Ligde puanlar o kadar yakın ki 3. sıradaki takımla aramızda 3 puan var. Bu sezon ligden düşen takımların maddi olarak da çok zor günler yaşayacağını düşüyorum. O yüzden ligde kalmanın önemi çok daha fazla durumda. Bu bütçeyle üst üste galibiyet alınca herkes seviniyor, tebrik ediyor fakat puan kaybında tepki oluşuyor. Bu işler o kadar kolay olmuyor" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.