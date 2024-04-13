İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sami Uğurlu maçın ardından isyan etti! ''Yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem''
Spor

Sami Uğurlu maçın ardından isyan etti! ''Yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor'a kaybettikleri maç ardından yaptığı açıklamada resmen isyan etti. Oynanamayan oyundan şikayet eden Uğurlu, 'Maçı birinin seyretme imkanı yok. Ben olsam izlemem. Sürekli yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem' dedi. İşte o açıklamalar...

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 17:10 - Güncelleme:
Sami Uğurlu maçın ardından isyan etti! ''Yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem''
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor'u kutlayarak sözlerine başlayan Uğurlu, "Oyun olarak baktığımızda kendi oyunumuz ve Konyaspor'un mantalitesi için izleyenlerden özür diliyorum. Genel anlamda maçların büyük bölümünde çok iyi geçişler yapan Kasımpaşa vardı bugünü saymadığınızda. Bugün rakip geçiş imkanımızı kısıtladı, oyun ritmimizi etkiledi. Maalesef Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır. Türk futbolunda düzelme imkanı da yok. Topu oyunda kalma süresini merak ediyorum. Bir takım 15-16 kere yere yatmaz. Ligde kalma mücadelesi veriyorlar saygı duyuyorum ancak bizim de puanımız 33 puandı. Fenerbahçe ile Galatasaray ile oynadığımız maçlarda yere yattığımızı hatırlamıyorum. İzleyenlere keyifli maçlar ortaya koymaya çalışıyorduk. İster istemez bu da kaçınılmaz oluyor. Maçı birinin seyretme imkanı yok. Ben olsam izlemem. Sürekli yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem" diye konuştu.

"UMUT EDİYORUM FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞAN TAKIM LİGDE KALIR"

Konyaspor'un bugün müsabakayı soğuttuğunu belirten Sami Uğurlu, "Sadece yatarak bu şekilde kazanmaya çalışmak uzun soluklu olmayabiliyor. Zorbay hoca, biz futbolu çok öğrenemedik. Hakem arkadaşlarımı da eleştiriyorum. Futbolun doğasına uygun, oyunu hızlandıracak bilgimizin olduğunu düşünmüyorum. Sürekli saatini göstermezsin. Bir ritim tutturmaya çalışan bir takım var. Herkesin izlemek istediği oyun da bu. Ödüllendirilmesi gereken aslında bu. Biz de böyle değil. Konyaspor bu kadar Şükrü Saracoğlu'nda, Ali Sami Yen'de yatsa 20 dakika eklenirdi. Oynamaya çalışan takım da bu ritmi sağlayamaz. Biz de sezonun en kötü futbollarından birini ortaya koyduk. Bunu bir geçiş maç olarak değerlendiriyoruz. Son 6 haftada kendi kimliğimize dönüp, istediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz. Umut ediyorum ki futbol oynamaya çalışan takım ligde kalır" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.