Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor'u kutlayarak sözlerine başlayan Uğurlu, "Oyun olarak baktığımızda kendi oyunumuz ve Konyaspor'un mantalitesi için izleyenlerden özür diliyorum. Genel anlamda maçların büyük bölümünde çok iyi geçişler yapan Kasımpaşa vardı bugünü saymadığınızda. Bugün rakip geçiş imkanımızı kısıtladı, oyun ritmimizi etkiledi. Maalesef Konyaspor'un yattığı kadar biz sezon boyu yatmamışızdır. Türk futbolunda düzelme imkanı da yok. Topu oyunda kalma süresini merak ediyorum. Bir takım 15-16 kere yere yatmaz. Ligde kalma mücadelesi veriyorlar saygı duyuyorum ancak bizim de puanımız 33 puandı. Fenerbahçe ile Galatasaray ile oynadığımız maçlarda yere yattığımızı hatırlamıyorum. İzleyenlere keyifli maçlar ortaya koymaya çalışıyorduk. İster istemez bu da kaçınılmaz oluyor. Maçı birinin seyretme imkanı yok. Ben olsam izlemem. Sürekli yerde yatan oyuncuların olduğu maçı izlemem" diye konuştu.

"UMUT EDİYORUM FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞAN TAKIM LİGDE KALIR"



Konyaspor'un bugün müsabakayı soğuttuğunu belirten Sami Uğurlu, "Sadece yatarak bu şekilde kazanmaya çalışmak uzun soluklu olmayabiliyor. Zorbay hoca, biz futbolu çok öğrenemedik. Hakem arkadaşlarımı da eleştiriyorum. Futbolun doğasına uygun, oyunu hızlandıracak bilgimizin olduğunu düşünmüyorum. Sürekli saatini göstermezsin. Bir ritim tutturmaya çalışan bir takım var. Herkesin izlemek istediği oyun da bu. Ödüllendirilmesi gereken aslında bu. Biz de böyle değil. Konyaspor bu kadar Şükrü Saracoğlu'nda, Ali Sami Yen'de yatsa 20 dakika eklenirdi. Oynamaya çalışan takım da bu ritmi sağlayamaz. Biz de sezonun en kötü futbollarından birini ortaya koyduk. Bunu bir geçiş maç olarak değerlendiriyoruz. Son 6 haftada kendi kimliğimize dönüp, istediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz. Umut ediyorum ki futbol oynamaya çalışan takım ligde kalır" şeklinde konuştu.